الاحتلال يكشف أهداف الضربة الجديدة ضد الحوثيين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت اليوم الجمعة، بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، على "أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة الساحل الغربي، وفي عمق اليمن".

أهداف غارات الاحتلال على البنى التحتية

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس، إن من بين أهداف الغارات بنى تحتية في محطة الطاقة حزيز التي تستخدم كبنية تحتية كهربائية مركزية يستخدمها نظام الحوثي الإرهابي في أنشطته العسكرية، كما تمت مهاجمة بنى تحتية في ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة في منطقة الساحل الغربي في اليمن".

وقبل وقت سابق أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن قدرات إيران الدفاعية قوية ومستعدة لمواجهة أي تهديد.

وأضاف في تصريحات نارية: "يدنا على الزناد، والإسرائيليون ليسوا سوى قتلة وليسوا مقاتلين، وهم اليوم أضعف سياسيًّا واقتصاديًّا مقارنة بالعام الماضي".

وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن صواريخ الحوثيين في اليمن تمكنت من استهداف مواقع داخل إسرائيل، رغم تكدس منظومات الدفاع الجوي هناك، ما يعكس عجز تلك المنظومات عن التصدي للتهديدات المتزايدة.

عملية الوعد الصادق

كما لفت إلى أن الشعب الإيراني يدعو لتنفيذ "عملية الوعد الصادق 3"، مؤكدًا أن القيادة الإيرانية لن تسمح بتراجع حماس الشعب نحو تعزيز القوة.

وفيما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا، أوضح القائد أنه بعد خروج إيران من هناك، أقدم الكيان الصهيوني على تدمير البنى التحتية الدفاعية في المنطقة.

ووصف إسرائيل بأنها "وصمة عار على العالم"، ومعتمدة بشكل كامل على الدعم الأمريكي المباشر.

وأشار إلى فشل الولايات المتحدة وبريطانيا في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر، مشددًا على أن القوى الكبرى غير قادرة على التصدي للتحديات التي تشكلها هذه الجماعة في المنطقة.

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