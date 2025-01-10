الصناعات الهندسية تتفقد ثاني مصنع لإنتاج محابس البوتاجاز بالعاشر من رمضان

شكلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وفدا برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة لزيادة ثاني مصنع لإنتاج محابس البوتاجاز في مصر بعد مصنع كويرسي مصر وهو واحد من ضمن ٩ مصانع تمتلكها الشركة الإسبانية حول العالم في تركيا ومصر وإيطاليا وإسبانيا وغيرها.

ضم الوفد الذي شكلته الغرفة؛ المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، ومحمد صفوت مدير مصنع صمامات abd، والمهندس أحمد فرج مدير قطاع الجودة بنفس المصنع والمهندس محمد صلاح العربي ممثلا عن مجموعة العربي والدكتور مصطفى مدني خبير استشاري مواصفات وجودة وكان في استقبالهم بالمصنع بمدينة العاشر من رمضان استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع كوبرسي.

محمد المهندس: نستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من محابس البوتجاز وصولا للتصدير

ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من الزيارة هو التعرف على خطوط إنتاج المصنع وجودة المنتج وتعريف مصنعي البوتاجاز في مصر بهذا المصنع فبعد أن كنا نستورد منه محابس أمان أصبح المصنع موجود في مصر ويصنع المحابس محليا.

وأوضح المهندس أنه لمس دقة في العمل وشاهد خطوط إنتاج على أعلى مستوى ومراحل الإنتاج محكمة بدقة وناشد بضرورة التوسع في إنتاج المصانع الخاصة بمحابس الأمان لتغطية احتياجات السوق المحلي وفتح فرص للتصدير وتوفير عملة صعبة.

فيما أوضح استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع كويرسي أن مصر بلد الفرص الواعدة وبيئة الاستثمار بها أصبحت قوية ومشجعة للمستثمرين الأجانب ونحن قررنا فتح هذا المصنع بمصر لما تمثله مصر من أهمية وموقع متميز تنتقل منه بمنتجاتك إلى قلب السوق الأفريقية كمادات صناعة البوتاجاز في مصر قوية وتحتاج إلى ملايين محابس الامان سنويا.

وأوضح أن مصنع كوبرسي في مصر يستهدف إنتاج 2.5 مليون محبس بوتاجاز سنويا ويعمل حاليا خط إنتاج من ضمن ٤ خطوط انتاج تعمل على تجهيزها في أسرع وقت ولديها خطة للتصدير للأسواق الخارجية بنهاية ٢٠٢٥.

وأوضح المهندس حسن مبروك أن مصر تحتاج حاليا إلى ٤ مصانع لإنتاج محابس البوتجاز يوجد حاليا مصنعان ونحتاج إلى ٢ آخرين لأن احتياج السوق المصري من المحابس سنويا يصل إلى ٢٠ مليون محبس حتى يتم تلبية احتياجات السوق المصري.

وأشار إلى أهمية توطين الصناعة المصرية واستقطاب الشركات العالمية لفتح استثمارات لها بمصر وهذا التواجد حاليا هو لما حققته الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل وإعداد بنية تحتية قوية.

ونوه المهندس حسن مبروك إلى أن صناعة البوتاجاز في مصر من الصناعات القوية والمتميزة فهي تغطي السوق المصري ويمثل نسبة التصدير من جملة الإنتاج حوالي 30%.

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