الجمعة 10 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار سيارات كيا 2025 بعد زيادة العام الجديد

سيارات
سيارات

 سيارات كيا.. ارتفعت أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2025 في السوق المصري، خلال شهر يناير بالعام الجديد 2025، وذلك لصعوبة الاستيراد وزيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات كيا، واختفاء بعض الموديلات  2025 سبيشيال ايديشن. 
 

أسعار سيارات كيا سبورتاج في يناير الجاري 2025

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات  كيا سبورتاج موديل 2025 في السوق المصري، وهي كالتالي: 
 

يصل الفئة الأولى LX بسعر مليون و949 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و889 ألفا و900 جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

يصل الفئة الثانية EX بسعر 2 مليون و69 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و19 ألفا و900 جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.
 

الفئة الثالثة هاي لاين بسعر 2 مليون و199 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و149 ألفا و900 جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.
 

الفئة الرابعة توب لاين بسعر 2 مليون و324 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و259 ألفا و900 جنيه بزيادة 65 ألف جنيه.
 

سبيشيال ايديشن غير متوفرة وآخر سعر لها 2 مليون و219 ألفا و900 جنيه.
 

الفئة الخامسة GT بسعر 2 مليون و449 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و389 ألفا و900 جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.
 

مواصفات محرك سيارات كيا سبورتاج

 وكشفت الشركة المواصفات الفنية للسيارة التي تشمل تقديمها بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو. وينتج المحرك 180 حصان من القوة بجانب عزم دوران 265 نيوتن متر. وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات. ويتوفر للسيارة تعليق ماكفرسون أمامي وخلفي متعدد الوصلات.

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