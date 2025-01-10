محمد الشناوي: فريق استاد أبيدجان قوي وتعودنا على احترام جميع المنافسين

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن فريق استاد أبيدجان الإيفواري منافس قوي ومميز، ولديه عناصر قوية في مختلف المراكز.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: «نستعد جيدا للمباراة، وقد تعودنا في النادي الأهلي على احترام كل المنافسين والفرق التي نلتقي بها في مختلف البطولات».

وقال: «الجهاز الفني يجهز جيدا للمباراة مع اللاعبين، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء».

وأضاف: «نغلق صفحة أي مباراة، وننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة فقط، ومواجهة استاد أبيدجان مهمة في مشوارنا بالبطولة.. هدفنا التأهل في الصدارة ولدينا مباراتان، لكن تركيزنا الأساسي على مواجهة الغد».

وأضاف: «الدوري الإيفواري يشهد منافسات قوية والملاعب جيدة، واستضافت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ فترة قريبة، والمنتخب الإيفواري واحد من أقوى منتخبات القارة، ولديه محترفون في أفضل دوريات العالم».

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