فرق الطوارئ بمرسى مطروح تواصل عملها برفع تجمعات مياه الأمطار (صور)

تواصل فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح عملها من خلال رفع تراكمات المياه بالمناطق المتضررة بعد تعرض المدينة لأمطار رعدية غزيرة والطقس الغير مستقر منذ ليلة أمس حتى صباح اليوم الجمعة، وتعمل سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية على مدار اليوم بفرق إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة.

يتابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عمل فرق الطوارئ بمجلس المدينة بازالة تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة ومتابعة الحالة العامة للأحياء ومداخل المدينة من الكيلو 1 حتى الكيلو 4 بحي الزهور، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز نظرًا لحالة الطقس غير المستقرة، بالإضافة إلى الاستجابة الي لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية المتضررة، وذلك في إطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

مؤكدًا على التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع والجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعوق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

ووجه جاب الله، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى بضرورة التعامل الفوري لتجمعات مياه الأمطار من خلال المعدات والسيارات بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربًا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

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