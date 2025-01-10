الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الأرز
سعر الأرز

 يشهد سعر الأرز، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، مع بداية العام الجديد، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

سعر الأرز اليوم الجمعة 

وسجل سعر كيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك، سعرا يتراوح بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب

ويصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب نحو 22 ألف جنيه للطن، ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

سعر الأرز الشعير اليوم 

وشهد سعر الأرز الشعير اليوم، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع.

سعر الارز
سعر الارز

سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 

وسجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم نحو 15 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 

سجل سعر  طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  16 ألف جنيه.

سعر الارز
سعر الارز

انتهاء  موسم حصاد الأرز 

وطبقًا لتصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، “إنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، والمساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية”. 

وزارة التموين تطرح كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 24 جنيهًا للكيلو، كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل فى المتوسط إلى 6 أشهر.

سعر الارز
سعر الأرز

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية، مما عزز المخزون الاستراتيجي، وكذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

الزراعة تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز واستمرار أعمال منظومة جمع وتدوير القش

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، أنه تم الانتهاء من أعمال حصاد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في  المحافظات الستة المزروع بها المحصول: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، مع استمرار أعمال الكبس والتشويق وإعادة تدوير القش،  وأن  إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و647 ألفا و719 طنا، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 879 ألفا و135 طنا، وما تم تشوينه 602 ألف و859 طنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر طن الأرز الشعير سعر الأرز اليوم الجمعة سعر الأرز اليوم سعر الارز
ads

الأكثر قراءة

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس

سلوت يتحدث عن مواجهة أكرينجتون ستانلي ومنافسة كييزا لـ محمد صلاح

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

منوعات

المزيد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 10 يناير 2025

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

كيف انتقم الله من أهل مدين وأصحاب الأيكة؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية