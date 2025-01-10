لقى شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي المار بمحور سمالوط شمال محافظة المنيا.

مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وقد تم إيداع الجثتين في المشرحة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى تحرير محضر بالحادث.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بمركز سمالوط بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة نتيجة انفجار الإطار الأمامي.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف في المنيا والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين، جميعهم من العمال، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي شمال محافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم، بينما أُودعت الجثث في المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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