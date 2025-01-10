الجمعة 10 يناير 2025
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رياضة

مواجهة قوية بين نانت بقيادة مصطفى محمد وموناكو في الدوري الفرنسي

مصطفي محمد
مصطفي محمد

يلتقي اليوم الجمعة فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، مع موناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

موناكو ضد نانت

ويبحث موناكو عن استعادة التوازن بعد جمعه أربع نقاط فقط في آخر أربع مراحل عندما يحل ضيفا على نانت.

وبعد انطلاقة قوية هذا الموسم تراجعت وتيرة فريق الإمارة بالأسابيع الاخيرة بعدما تلقى خسارتين مقابل فوز وتعادل في آخر 4 مراحل للدوري الفرنسي فضلا عن خسارتين في دوري أبطال أوروبا قبل ان يستهل العام بخسارته امام سان جيرمان في مواجهة كأس السوبر الفرنسية التي أقيمت في الدوحة.

وفي المقابل يبحث نانت عن تحقيق الفوز والابتعاد أكثر عن منطقة الخطر والدخول في المنطقة الأمنة بعيدا عن فرق الهبوط.

ويحتل موناكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 10 عن سان جيرمان و3 عن مرسيليا الثاني.

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الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي لكرة القدم فريق نانت مصطفي محمد

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