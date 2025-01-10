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أخبار مصر

السيسي يتابع طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية، خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات. حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

 وتابع الرئيس السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة.

وتفقد الرئيس  السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية أداء صلاة الفجر، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

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