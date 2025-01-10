الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد بلال: الأهلي يحتاج إلى 6 صفقات في انتقالات الشتاء

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج إلى 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" الوضع الحالي في الأهلي مأساوي بسبب الإصابات وتراجع مستوى بعض اللاعبين مثل حسين الشحات الذي يقدم أقل مستوياته مع الفريق، بجانب أن أفشة ليس في أفضل حالاته".

 

أكرم توفيق

وتابع:" أكرم توفيق منشغل بملف التجديد، بجانب أن كولر يغير مركزه في الملعب، والأهلي يعاني من نقص في مركزي الجناح والهجوم، ورغم ذلك كولر لم يستفد من بيرسي تاو وكهربا حتى رحيلهم".


وأكمل:" من الوارد أن يكون كولر، يسعي لوضع الأهلي في موقف محرج، بعد رحيل بيرسي تاو، وكهربا وعدم وجود صفقات جديدة".


وأكمل:" الأهلي يحتاج جناحين، ومهاجم، وباك رايت ولاعب وسط، ومدافع، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والأهلي أصبح مجبر على قيد علي معلول، بعد إصابة يحيى عطية الله".

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي وإستاد أبيدجان غدا السبت  في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد بلال الأهلي النادي الأهلي بيرسي تاو بوكس تو بوكس

مواد متعلقة

سفير مصر في كوت ديفوار يكشف ترتيبات مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان

سفير مصر في كوت ديفوار يستقبل بعثة الأهلي (صور)
ads

الأكثر قراءة

أخطرها الأخيرة، صحيفة عبرية تكشف 3 خطوات يمكن لترامب أن يفتح "أبواب الجحيم" على حماس

الحكومة تكشف الموعد المقترح لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة

بائعة الفاكهة، حكاية أرملة حققت حلمها بتربية أبنائها الـ 5 وبناء مسجد على نفقتها في بني سويف

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

رحيله مكسب، نجم تشيلسي ينصح ليفربول بالتخلص من محمد صلاح

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بـ 28 جهة حكومية

منوعات

المزيد

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

لا يدرك ما يجري حوله، بايدن يغفو أثناء جنازة جيمي كارتر (فيديو)

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

مأساة ريان المغربي تتكرر في سوريا، وفاة طفل سقط في بئر عمقها أكثر من 50 مترا بعد فشل انقاذه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في منشأة ناصر؟ تفاصيل حريق منطقة الزرايب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية