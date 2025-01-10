الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وائل القباني: من الصعب أن يحصد الزمالك لقب الدوري هذا الموسم

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تحدث وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن مستوى الأبيض في مباراة أبو قير للأسمدة بمسابقة كأس مصر هذا الموسم.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "زيزو لا يقدم المردود الفني المطلوب مع الزمالك حاليًّا بسبب انشغاله بأزمة التجديد".

وأضاف القباني: "مستوى ميشالاك لا يرتقي لنادي الزمالك".

وتابع نجم الزمالك السابق: "جوميز كان قادرًا على حل أزمات الزمالك في الملعب عكس جروس، وتولى تدريب الفتح السعودي بحثًا عن الأموال فقط وليس لحصد بطولات".

وشدد: "محمد عطية مدرب أبو قير للأسمدة قدم مباراة ممتازة أمام الزمالك، وكان يقوم ببناء اللعب بشكل مثالي وخلق العديد من الفرص".

وواصل: "من الصعب أن يحصد الزمالك لقب الدوري هذا الموسم، وزيزو بعيد عن مستواه في الفترة الحالية وعلى جروس تجربة العديد من اللاعبين".

واختتم: "لماذا لا يعطي جروس محمد عاطف وإيشو الفرصة في ظل تراجع مستوى زيزو وميشالاك؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وائل القباني الزمالك ميشالاك نادي الزمالك جوميز جروس كأس مصر

مواد متعلقة

سيف الجزيري يتعرض لوعكة صحية في الزمالك قبل مباراة بلاك بولز

حقيقة فسخ سيف الجزيري لتعاقده مع الزمالك

حسين لبيب يحسم مصير نجم الزمالك (تفاصيل)

كأس مصر، اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 16

ads

الأكثر قراءة

أخطرها الأخيرة، صحيفة عبرية تكشف 3 خطوات يمكن لترامب أن يفتح "أبواب الجحيم" على حماس

الحكومة تكشف الموعد المقترح لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة

بائعة الفاكهة، حكاية أرملة حققت حلمها بتربية أبنائها الـ 5 وبناء مسجد على نفقتها في بني سويف

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

رحيله مكسب، نجم تشيلسي ينصح ليفربول بالتخلص من محمد صلاح

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بـ 28 جهة حكومية

منوعات

المزيد

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

لا يدرك ما يجري حوله، بايدن يغفو أثناء جنازة جيمي كارتر (فيديو)

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

مأساة ريان المغربي تتكرر في سوريا، وفاة طفل سقط في بئر عمقها أكثر من 50 مترا بعد فشل انقاذه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في منشأة ناصر؟ تفاصيل حريق منطقة الزرايب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية