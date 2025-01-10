الجمعة 10 يناير 2025
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شروط التقدم بمشاريع بحثية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للأعوام 2025 /2026

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدء قبول مقترحات بحثية للأعوام 2025 /2026 ضمن اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي المشترك بين أكاديمية البحث العلمي وأكاديمية العلوم البلغارية ويسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهرًا، وستقوم أكاديمية البحث العلمي بتمويل المشروعات بالتعاون مع الجانب البلغاري حيث يتم تمويل كل مشروع  بمبلغ 300 ألف جنيه سنويا، على أن يتم تقسيم الميزانية إلى 70 % إلى تذاكر السفر والإقامة في بلغاريا للباحثين المصريين، و30 % للكيماويات والمستهلكات والنشر.

 

 وذلك طبقًا للشروط والبنود التالية: يجب أن ينتمي الباحث الرئيسي المصري والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.

 

 كما يجب أن يتقدم الباحث المصري والباحث البلغاري بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه، مع ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والبلغاري.

 

 ومسموح  للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية، وتُقبل المقترحات في المجالات التالية:علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موارد الطاقة وكفاءة الطاقة، علوم النانو والمواد الجديدة والتقنيات، الطب الحيوي ونوعية الحياة، التنوع البيولوجي والموارد الحيوية والبيئة، تغير المناخ والأخطار والموارد الطبيعية، علوم الفلك وبحوث الفضاء وتقنياته، التراث الثقافي التاريخي والهوية الوطنية، والإنسان والمجتمع.


وعلى  الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني الرسمي لأكاديمية البحث العلمي.

 

و آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 20 مارس 2025، ولن يتم قبول أي أوراق ترد إلينا بغير الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه، وسيتم إبلاغ الباحثين المقبولة مشروعاتهم على البريد الإلكترونى الوارد منهم، ولأية استفسارات يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكترونى التالي.

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