الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أغنية "فعلا مبيتنسيش" لتامر حسني ورامي صبري تحقق مليوني مشاهدة في 3 أيام

تامر ورامي
تامر ورامي

حققت أغنية “فعلا مبيتنسيش” للفنان تامر حسني ورامي صبري ثلاثة ملايين مشاهدة بعد مرور ثلاثة أيام فقط على طرحها بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تفاعل معها جمهور النجمين، وعبروا عن إعجابهم بالأغنية عبر خاصية التعليقات.

وكان النجم تامر حسني طرح أغنيته الجديدة مع رامي صبري بعنوان فعلا مبيتنسيش وذلك علي موقع يوتيوب 

 

أغنية “فعلا مبيتنسيش” لتامر حسني ورامي صبري من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن وتوزيع موسيقي طارق توكل.

 

تامر حسني ورامي صبري

وكان الفنان تامر حسني قد فاجأ جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي انت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

 

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تامر حسني رامي صبري فعلا مبيتنسيش

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