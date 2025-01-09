الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رغم احتياج أسرته، طفل بالمنيا يُعيد 76 ألف جنيه لصاحبها (فيديو وصور)

طالب في المنيا عثر
طالب في المنيا عثر على مبلغ مالي قدره 76 ألف، فيتو

رغم أنه لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره، أظهر محمد عبده، ابن قرية اسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس في محافظة المنيا، مثالًا رائعًا للأمانة بعد أن عثر على مبلغ مالي قدره 76 ألف جنيه وقرر إعادته إلى صاحبه.

طالب يعثر على  76 ألف في المنيا 

 

وحسبما أوضح محمد، فإنه كان متوجهًا إلى إحدى الصيدليات في قريته لشراء علاج لشقيقته، حين عثر على "كيس ذهبي" مفتوح يحتوي على أموال ظاهرة، متابعا: "أخذت الكيس وأخفيته لأعيده إلى صاحبه خوفًا من أن يأخذه شخص آخر."

عثر على 76 الف جنية في المنيا 

بعد ذلك، عاد محمد إلى منزله وأخبر والده بأنه عثر على الأموال، حيث أكد له والده أنه سيتم العمل على إعادتها إلى صاحبها بأسرع وقت

وبالفعل، تم العثور على منشور في إحدى المجموعات يبحث عن الأمانة، وتم التواصل مع صاحب الأموال وإعادتها له، معلقًا: "كنت سعيدًا جدًا عندما أعدت الفلوس لأنه والدي علمني الأمانة."

من جانبه، قال والد الطفل إنه قبل يوم من العثور على الأموال، كانت ابنته مريضة وتحتاج إلى علاج بقيمة 300 جنيه، ولكن لم يكن بحوزته المبلغ.

الحصول على ثمن العلاج

 

 وبعد يوم، أكرمه الله وتمكن من الحصول على ثمن العلاج. وأضاف أنه طلب من ابنه الذهاب إلى إحدى الصيدليات لشراء العلاج المطلوب.

وأوضح أنه عندما عاد إليه ابنه، أخبره بأنه عثر على أموال داخل كيس يحمل مشغولات ذهبية أثناء ذهابه لشراء العلاج، مؤكدًا أن العائلة كانت مصممة منذ اللحظة الأولى على البحث عن صاحب المال لإعادته.

وشرح أنه في البداية كان لديهم توقعات بأن يبحث صاحب الأموال عن ماله من خلال المساجد باستخدام مكبرات الصوت، لكنهم لم يسمعوا شيئًا. 

كيس مشغولات ذهبية 

ثم قرر الاتصال بالإنترنت للبحث عن منشورات في المجموعات القروية، وبالفعل عثر على منشور يتحدث عن فقدان مبلغ من المال داخل كيس مشغولات ذهبية توصف بالتفاصيل ذاتها التي كان يحملها.

وعندما تواصل مع صاحب المنشور، المعروف باسم "طه"، أبلغه بأن الأمانة بحوزته.

في ختام حديثه، قال: "حضر صاحب الأمانة ووجدها كما هي، وشعرت بالفرح عندما استعاد أمواله. لقد تربيت على الأمانة وعلمت أولادي أن لا يأخذوا حق أحد."

كما تحدث طه حسين، أحد سكان القرية وصاحب جروب القرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضح أن صاحب الأموال تواصل معه وطلب نشر منشور في مجموعة القرية للمساعدة في العثور على النقود، وبعد فترة، تلقى اتصالًا من والد الطفل الذي عثر على الأموال، والذي أراد إعادتها إلى صاحبها.

وأكد طه أنه حضر مع الرجل ونجله وصاحب الأموال، حيث تم استعادة المبلغ كاملًا، والذي بلغ 76 ألف جنيه بالإضافة إلى 40 جنيهًا إضافية تم العثور عليها أيضًا، مشيرًا إلى أن صاحب الأموال كان قد جمع المال لاستكمال تكاليف زفافه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس مبلغ مالي قدره 76 ألف في المنيا قرية أسمو العروس محافظة المنيا مثالا رائعا للأمانة طالب يعثر على 76 ألف في المنيا يعثر على 76 ألف في المنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا يطلق مسابقة “كن جميلًا” لاختيار أفضل مدينة وقرية

محافظ المنيا: دخول 110 مشروعات الخدمة ضمن "حياة كريمة"

محافظ المنيا يشهد حفل توزيع جوائز المسابقة القرآنية لإذاعة شمال الصعيد

محافظ المنيا: ضبط 109 مخالفات تموينية فى 4 مراكز

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

شخص ينهي حياته في ظروف غامضة بالمنيا

قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. قرى المنيا.. تضع عروس الصعيد على خريطة التصدير العالمى.. ثوم وبصل سلاقوس الأفضل عربيًا.. ودلجا تتخصص فى زراعة الشطة

مات ليلة العيد، وفاة شاب قبطي في حادث مروري بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان

إخلاء سبيل مجدي عبد الغني بكفالة 5 آلاف جنيه بعد ضبطه يقود سيارة دون لوحات بالدقي

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور)

إخلاء 25 منزلا بمحيط حريق الزرايب وفرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

منوعات

المزيد

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقًا في فضيحة منصة تواصل مرتبطة بواقعة اغتصاب جماعي

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل توجد صلاة بدون وضوء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية