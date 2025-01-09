رغم احتياج أسرته، طفل بالمنيا يُعيد 76 ألف جنيه لصاحبها (فيديو وصور)

رغم أنه لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره، أظهر محمد عبده، ابن قرية اسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس في محافظة المنيا، مثالًا رائعًا للأمانة بعد أن عثر على مبلغ مالي قدره 76 ألف جنيه وقرر إعادته إلى صاحبه.

طالب يعثر على 76 ألف في المنيا

وحسبما أوضح محمد، فإنه كان متوجهًا إلى إحدى الصيدليات في قريته لشراء علاج لشقيقته، حين عثر على "كيس ذهبي" مفتوح يحتوي على أموال ظاهرة، متابعا: "أخذت الكيس وأخفيته لأعيده إلى صاحبه خوفًا من أن يأخذه شخص آخر."

عثر على 76 الف جنية في المنيا

بعد ذلك، عاد محمد إلى منزله وأخبر والده بأنه عثر على الأموال، حيث أكد له والده أنه سيتم العمل على إعادتها إلى صاحبها بأسرع وقت

وبالفعل، تم العثور على منشور في إحدى المجموعات يبحث عن الأمانة، وتم التواصل مع صاحب الأموال وإعادتها له، معلقًا: "كنت سعيدًا جدًا عندما أعدت الفلوس لأنه والدي علمني الأمانة."

من جانبه، قال والد الطفل إنه قبل يوم من العثور على الأموال، كانت ابنته مريضة وتحتاج إلى علاج بقيمة 300 جنيه، ولكن لم يكن بحوزته المبلغ.

الحصول على ثمن العلاج

وبعد يوم، أكرمه الله وتمكن من الحصول على ثمن العلاج. وأضاف أنه طلب من ابنه الذهاب إلى إحدى الصيدليات لشراء العلاج المطلوب.

وأوضح أنه عندما عاد إليه ابنه، أخبره بأنه عثر على أموال داخل كيس يحمل مشغولات ذهبية أثناء ذهابه لشراء العلاج، مؤكدًا أن العائلة كانت مصممة منذ اللحظة الأولى على البحث عن صاحب المال لإعادته.

وشرح أنه في البداية كان لديهم توقعات بأن يبحث صاحب الأموال عن ماله من خلال المساجد باستخدام مكبرات الصوت، لكنهم لم يسمعوا شيئًا.

كيس مشغولات ذهبية

ثم قرر الاتصال بالإنترنت للبحث عن منشورات في المجموعات القروية، وبالفعل عثر على منشور يتحدث عن فقدان مبلغ من المال داخل كيس مشغولات ذهبية توصف بالتفاصيل ذاتها التي كان يحملها.

وعندما تواصل مع صاحب المنشور، المعروف باسم "طه"، أبلغه بأن الأمانة بحوزته.

في ختام حديثه، قال: "حضر صاحب الأمانة ووجدها كما هي، وشعرت بالفرح عندما استعاد أمواله. لقد تربيت على الأمانة وعلمت أولادي أن لا يأخذوا حق أحد."

كما تحدث طه حسين، أحد سكان القرية وصاحب جروب القرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضح أن صاحب الأموال تواصل معه وطلب نشر منشور في مجموعة القرية للمساعدة في العثور على النقود، وبعد فترة، تلقى اتصالًا من والد الطفل الذي عثر على الأموال، والذي أراد إعادتها إلى صاحبها.

وأكد طه أنه حضر مع الرجل ونجله وصاحب الأموال، حيث تم استعادة المبلغ كاملًا، والذي بلغ 76 ألف جنيه بالإضافة إلى 40 جنيهًا إضافية تم العثور عليها أيضًا، مشيرًا إلى أن صاحب الأموال كان قد جمع المال لاستكمال تكاليف زفافه.

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