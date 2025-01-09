محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات

نفت محافظة القاهرة ما يتردد على المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا حول أن الحريق الذي نشب في منطقة منشأة ناصر امتد إلى عشرة عقارات.





وكان إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وكافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تفقدوا موقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

وتؤكد محافظة القاهرة أن الحريق نشب في أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر، وامتد لـ ٣ مصانع وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق فى ٣ مصانع وجار السيطرة على حريق المصنع الرابع دون إصابات.

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