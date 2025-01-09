تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

في الوقت الذي ينشغل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على عدة جبهات عربية، تشمل فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وإيران، تفرغ صناع الدراما في تل أبيب لإنتاج عمل درامي عن أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية في مصر، إبان ثورة 25 يناير.

مسلسل التحرير عن اقتحام سفارة إسرائيل في مصر

المسلسل العبري الجديد الذي جهزه الاحتلال الإسرائيلي، أطلق عليه صناع العمل اسم "التحرير" ويتناول أخباره الإعلام العبري بعنوان " فوضى في مصر".

برومو مسلسل "فوضى في مصر" أو اسمه الفني "التحرير" يظهر نية الاحتلال عرضه تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، وعلى ما يبدو أن اسم العمل تم استلهامه من ميدان التحرير نقطة انطلاق الثورة المصرية.

عقار السفارة الإسرائيلية في الجيزة، فيتو

المثير للجدل إظهار برومو مسلسل "التحرير" مزاعم حول بطولة إسرائيلية وهمية لتأمين مبنى السفارة الواقعة أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتبني سردية كاذبة حول حماية عناصرهم للسفارة وتحرير طاقمها.

محاصرة السفارة الاسرائيلية في مصر جاء نتيجة غضب الشعب

وعلى العكس من الحقيقة المطلع عليها من عاصروا الواقعة، فما حدث حينها جاء نتيجة غضب عارم في الشارع المصري، عقب استشهاد 5 جنود مصريين بنيران الاحتلال خلال مطاردة على الحدود، ومع حالة الحراك الثوري والانفعال حاصر متظاهرون سلميون من كافة أطياف المجتمع مبنى السفارة للتعبير عن غضبهم ولم يحمل أحدهم أسلحة أو سعى لقتل الطاقم الدبلوماسي، كما يزعم المسلسل الإسرائيلي في البرومو الترويجي.

وقتها ذروة الغضب تجسدت في تسلق شخص يدعى أحمد الشحات، جدران السفارة الإسرائيلية على ارتفاع 22م، وقام بنزع علم الاحتلال من فوق المبنى.

اللافت وكعادة الاحتلال في ترويج الأكاذيب، تبنى مسلسل اقتحام السفارة الإسرائيلي في مصر، رواية مختلقة حول إصدار تعليمات من شخصية إسلامية (متطرفة) لاقتحام مقر السفارة وهدم أسوارها وتهديده لرجال الأمن المصري، وصدور تعليمات من تل أبيب لطاقم الأمن بحماية مقر البعثة الدبلوماسية، بالرغم من استغاثة تل أبيب وقتها بالولايات المتحدة لطلب وساطة الرئيس الأمريكي حينها مع الجيش المصري، الذي كان يحكم الدولة عقب تنحي مبارك عن السلطة.

إسرائيل تبث مزاعم بمسلسل فوضى في مصر

يبدو أيضا واضحا من العمل الدرامي، محاولة بث أكاذيب حول عدم قدرة الأمن المصري على حماية مقرات دبلوماسية، ويبدو أن صناع العمل لم يطلعوا جيدا على تاريخ الحدث، فحينها مَن تمكن مِن تحرير أعضاء السفارة قوات خاصة مصرية، ولم تطلق رصاصة واحدة من متظاهر أو رجال الأمن ولم تسجل الواقعة أي إصابات بكلا الطرفين.

وقتها عاد سفير تل أبيب لدى القاهرة، إسحق ليفانون، سالما إلى الاحتلال، في 10 سبتمبر 2011، وأعلن مسئول حكومي إسرائيلي، أن المسئول الثاني في السفارة بمصر سيتابع مهامه في القاهرة.

سيطرة الأمن المصري على الواقعة يكذب رواية تل أبيب

وقال وزير الإعلام حينها، أسامة هيكل، في بيان رسمي، إنه سيتم تحويل المشتبه بضلوعهم في الهجوم على السفارة الإسرائيلية الذي حدث مساء الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2011 إلى محكمة أمن الدولة العليا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن السفارة كانت خالية من العاملين ولم يصب أحد بأذى.

كما صرح مسئول إسرائيلي لوكالة "رويترز"، أن المتظاهرين المصريين الذين اقتحموا المبنى الذي يضم السفارة وصلوا إلى بهو المدخل، ولكنهم لم يدخلوا إلى السفارة.

أهداف تل أبيب الخبيثة من عرض مسلسل التحرير

مسلسل اقتحام السفارة الذي يتعمد بثه حاليا، لا يخلو من الأهداف الخبيثة في ظل اعتلاء سدة الحكم في الاحتلال حكومة يمينية متطرفة، تناصب العداء للدول العربية ومصر ليست بعيدة عن أهدافها، ويأتي في سياق سلسلة مزاعم ضد الدولة المصرية.

وخلال العام الماضي وتحديدا منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، لم تسلم مصر من أكاذيب الصهاينة، تارة بالحديث عن تعاون، وأخرى بمزاعم عن قبول تواجد قوات الاحتلال على الحدود، وأخيرا ما سوقه الاحتلال حول تحرك مصري لضرب لجماعة الحوثيين في اليمن، وهي مزاعم تصدت لها القاهرة الرسمية بالنفي الدائم وبالرغم من ذلك لم تتورع عصابة نتنياهو الحاكمة عن التراجع.

ومن المؤكد، أن مسلسل التحرير بالرغم من عدم اتضاح محتواه الكامل، لكنه لن يخلو من طوفان أكاذيب اعتاد تتار العصر الحديث على بثها ضد مصر والعرب؛ لتحقيق أغراضهم في الهيمنة على الشرق الأوسط كافة، خصوصا أن مصر أصبحت العقبة الرئيسية أمام الزحف الصهيوني على العواصم العربية سواء بالغارات أو الاتفاقات الخفية.

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