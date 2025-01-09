تعيين المستشار أمجد دياب متحدثا رسميا للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر

أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا باختيار المستشار أمجد مصطفى دياب (الرئيس بمحكمة الاستئناف) أمينا عاما للجنة ومتحدثا رسميا.

كما قررت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، اختيار المستشار محمد السيد خليفة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمينا عاما مساعدا للجنة.

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، ستجرى في 21 فبراير المقبل على موقع رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية العام الجاري.

كما ستجرى العملية الانتخابية على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.