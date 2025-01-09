الخميس 09 يناير 2025
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أخبار مصر

تعيين المستشار أمجد دياب متحدثا رسميا للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر

نادي القضاة
نادي القضاة

أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا باختيار المستشار أمجد مصطفى دياب (الرئيس بمحكمة الاستئناف)  أمينا عاما للجنة ومتحدثا رسميا.

 

كما قررت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، اختيار المستشار محمد السيد خليفة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمينا عاما مساعدا للجنة.

 

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، ستجرى في 21 فبراير المقبل على موقع رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية العام الجاري.

 

كما ستجرى العملية الانتخابية على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

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اللجنه القضائية المستشار محمد رضا شوكت انتخابات التجديد مجلس إدارة النادي محكمة الاستئناف

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