انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

انطلقت أعمال الجولة الأولى من المفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة على مدى يومي 8 و9 يناير 2025، للتفاوض حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها بين البلدين برئاسة الوزير المفوض يحيى الوثيق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عن الجانب المصري، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشئون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية عن الوفد الإماراتي.

جانب من أعمال الجولة الاولى من المفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة، فيتو

ويأتى هذا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جانب من أعمال الجولة الأولى من المفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة، فيتو

وأكد رئيس التمثيل التجارى على أهمية التباحث فى كافة الموضوعات الفنية بشكل مباشر، مشيرًا إلى عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المصرية المعنية خلال الفترة الماضية لدراسة نص الاتفاق المقترح وتقريب وجهات النظر والتركيز على نقاط التوافق.

وشهدت أولى الجولات من المفاوضات عقد عدد من اللجان الفنية فى مجالات التجارة فى السلع والتجارة فى الخدمات وقواعد المنشأ وموضوعات الصحة والصحة النباتية، والاستثمار، واللجنة القانونية والصياغة. حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول مسودة الاتفاق المقدمة من كل طرف.

كما شهدت الاجتماعات مشاركة فاعلة من جميع الجهات المصرية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل والتنسيق في تنفيذ بنود الاتفاقية وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات

ويأتي انعقاد اللجنة الثنائية في إطار الجهود المشتركة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.