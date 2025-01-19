رحلة فيتو في عالم الأناقة.. دليلك الشامل لاختيار أفضل أنواع الأقمشة للأثاث.. الكتان والباندا والقطيفة الأفضل.. والجلد يبدأ من 90 جنيه

عالم الأقمشة هو بحر واسع لا ينضب، يتجدد باستمرار ليلبي كل الأذواق ويواكب كل الصيحات.

ومن الألوان الزاهية إلى الأقمشة الفاخرة، تضفي هذه المواد لمسات جمالية فريدة على كل قطعة أثاث أو ديكور داخل المنزل.

ويلعب القماش دورًا أساسيًا في إبراز جمال قطع الأثاث وجودتها. سواء كان ذلك على كرسي سفرة أنيق، أو انتريه فاخر، أو ركنة مريحة، أو حتى تصميم ستائر جديدة، فإن القماش هو العنصر الذي يضيف الروح إلى المساحات المختلفة ويمنحها طابعًا خاصًا يعكس ذوقك الشخصي.

وكل يوم، تطلق المصانع نوعًا جديدًا من الأقمشة بألوان وتصاميم مبتكرة، لتمنحك خيارات لا حصر لها في عالم الأثاث.

ومن بين الأنواع الرائجة في الأسواق اليوم: الكتان، والقطيفة والجلد المقلوب، والباندا الذي أصبح حديث الساعة.

في جولة ميدانية لعدسة "فيتو"، التقت مع "سامح" صاحب محل قماش قديم في منطقة عزبة خيرالله ، وهو محل ورثه عن أبيه، الذي ورثه بدوره عن جده.

وهذا المحل يعد واحدًا من المصادر الرئيسية لمستلزمات محلات القماش وصناع الأساس في المنطقة.

وخلال حديثه مع "فيتو"، استعرض "سامح" تفاصيل عالم الأقمشة المتنوع، من حيث الأنواع المختلفة التي يقدمها، وكيفية اختيار القماش المناسب لكل نوع من الأثاث.

كما تطرق إلى تغيرات أسعار الأقمشة في السوق، وكيف يؤثر ذلك على عمله وكافة المحلات الأخرى.

أفضل أنواع الأقمشة للأثاث وأسعارها

الكتان.. الخيار الأكثر تحملًا

وأكد "سامح" أن قماش الكتان يعد الخيار المثالي للأثاث، بفضل قوته الكبيرة وقدرته على تحمل الاستخدام اليومي.

وأضاف أن من أبرز مميزاته أنه يدوم لسنوات طويلة، كما أنه سهل التنظيف، مما يجعله مناسبًا للأسر التي تهتم بصيانة أثاثها بشكل مستمر.

كما أوضح "سامح" أن الكتان يضفي طابعًا عصريًا على الأثاث، مما يجعله خيارًا شائعًا في العديد من المنازل الحديثة.

وأشار إلى أن سعر متر الكتان عالي الجودة يبدأ من 140 جنيهًا، موضحًا أن هذا السعر يعكس جودته العالية ومتانته مقارنة ببعض الأقمشة الأخرى في السوق.

الجلد المقلوب.. الأناقة المتجددة

وأضاف سامح أن الجلد المقلوب يتميز بتنوع أشكاله وألوانه، ويعد خيارًا رائعًا لمحبي التصميمات العصرية.

وقال سامح ان من أفضل انواعه البابلز وسعره يتراوح من 90 إلى 140 جنيهًا للمتر حسب الجودة.

الباندا.. تريند القماش العصري

إذا كنت تبحث عن قماش يضفي لمسة فاخرة ودافئة، فإن “قماش الباندا” هو الخيار الأمثل.

على الرغم من تصدر قماش الباندا (المعروف أيضًا بقماش الفوطة) لتريند عالم الأقمشة لما له من شكل رائع وإضفاء رونق جميل على قطع الأساس، إلا أن سامح يوضح أنه رغم جودته وشكله الجميل، فإن هذا النوع يعد قماشًا شتويًا، وهي معلومة مهمة يجب أن توضع في عين الاعتبار عند اختيار الأثاث، نظرا لأنه لا يُناسب الأجواء الحارة.



وأشار "سامح" إلى أن سعر قماش الباندا يبدأ من 170 جنيهًا، وقد يصل إلى 400 جنيهًا للمتر عالي الجودة، ما يجعله من الأقمشة المتوسطة إلى الراقية حسب الجودة المطلوبة.

أفضل أنواع الأقمشة للستائر وأسعارها

القطيفة.. ملكة الستائر

أوصى "سامح" بقماش القطيفة العرض عرضين "الهامر" كأفضل خيار لستائر المنازل، لما يتمتع به من خامة فاخرة وقدرة على إضافة لمسة من الفخامة للديكور الداخلي.

كما أكد أنه من الأقمشة التي تتميز بمتانة عالية، ما يجعله مناسبًا لتصميم ستائر تدوم لفترة طويلة.



وأشار إلى أن سعر قماش الهامر يبدأ من 110 جنيهًا وقد يصل إلى 135 جنيهًا للمتر عالي الجودة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للباحثين عن مزيج من الجودة والسعر المعقول.

الكتان.. أناقة تدوم

يتصدر الكتان قائمة أفضل أقمشة الستائر بفضل متانته وسهولة تنظيفه، وسعره يبدأ من 140 جنيهًا.

3. البلاك أوت.. التعتيم الكامل



وتابع ساح “إذا كنت تبحث عن الخصوصية وحجب الضوء بشكل فعال، فإن البلاك أوت الإسباني يعد خيارًا مثاليًا. يتميز هذا القماش بقدرته العالية على عزل الضوء مما يجعله مثاليًا لغرف النوم أو أي مكان يتطلب الخصوصية”.



أما بالنسبة للسعر، فإنه يختلف حسب نسبة التعتيم وجودة القماش، حيث تتراوح الأسعار بين 100 إلى 300 جنيهًا للمتر، حسب المواصفات المختارة.

نصائح لاختيار القماش المناسب

قال سامح انه من الصعب جدًا علي الزبون التعرف علي جودة القماش, حتي ان الكثير من الصنايعية وبائعين القماش لا يقدرون علي التفريق بين النوع عالي الجودة والردئ , ولذلك يوصي سامح القارئ بان يذهب للمحلات صاحبة السمعة الجيدة فالامر الوحيد الذي يمنع البائع من غش الزبون هو الضمير.

ومن أبرز اتجهات الديكور في الاثاث خصوصًا الكنب هو الاساس علي هيئة أشكال منحنية وهي تعتبر اشكال عصرية ورائجة هذا العام , فهي تضفي شئ من الحداثة علي ديكورات المنزل ومن الألوان الرائجة حاليًا الرمادي والبرتقالي والاتية والكافية ولون البيج تريند في الاونة الاخيرة ويعتبر اللون الازرق من الاوان الجريئة التي تعطي انطباع عن الهدواء والراحة ويفضل وجودة في قطع الاثاث الصغيرة وايضًا اللوان الاخضر الفيروزي يفضل في كراسي الصالون وكنب الصالون ولا يفضل في الركن او الانترية.

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