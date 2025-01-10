السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 10/1/2025؟

سعر القصدير
سعر القصدير

 سجل سعر القصدير اليوم نحو 31,823 ألف دولار للطن، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية. 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

أسعار القصدير اليوم الجمعة 

 

 يعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. 

 

يستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

 

 

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنه بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

 

أهم القطاعات المصدرة 

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%،  الأجهزة الكهربائية6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%،  الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%

 

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي: أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا - جورجيا - التشيك -  اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) اسيا ( السعودية - العراق- لبنان - عمان - اذريبجان - قطر) افريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - اوغندا).

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القصدير اليوم الجمعة أسعار القصدير اليوم القصدير
ads

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

1622 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 10 يناير 2025

إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بأحد أحياء ولاية نيويورك الأمريكية

متحدث الزمالك يصدم الجماهير بشأن تجديد عقد زيزو والصفقات الجديدة

الدوري الألماني، باير ليفركوزن يضرب بوروسيا دورتموند 3-1 في الشوط الأول (صور)

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

مولودية الجزائر يفوز على مازيمبي 1-0 ويطيح به خارج دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الصور الأولى لعقر كلب مدير فندق شهير لـ طفل داخل كمبوند بأكتوبر

منوعات

المزيد

قطار نار، ظاهرة غريبة تظهر في سماء إثيوبيا

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة 10/1/2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 10/1/2025؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

حركة الظل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 46 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير رؤية الملائكة في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية