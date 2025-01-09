الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا: دخول 110 مشروعات الخدمة ضمن "حياة كريمة"

المنيا
المنيا

 أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، دخول 110 مشروعات جديدة الخدمة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتكلفة تقديرية بلغت 1.4 مليار جنيه، خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2024، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

 

محافظ المنيا: دخول 110 مشروعات الخدمة ضمن“حياة كريمة” بتكلفة 1.4 مليار جنيه

 وأوضح اللواء كدواني محافظ المنيا أن المشروعات التى دخلت الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2024، شملت 4 محطات لمياه الشرب، و13 مجمعًا حكوميًا، و8 مجمعات زراعية، و7 مراكز شباب، و5 وحدات إسعاف، ورفع كفاءة 3 وحدات صحية، وتطوير محطة سكة حديد. كما تضمنت المشروعات: 20 مشروعًا في قطاع الكهرباء، إنشاء كوبريين، و8 أسواق، و4 مواقف، و5 وحدات إطفاء، و10 شبكات غاز طبيعي، و14 شبكة ألياف ضوئية، وتبطين 5 ترع، ورصف طريق رئيسي.

 

20 مشروعًا في قطاع الكهرباء

 وأضاف اللواء كدوانى أن المنيا تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى، لافتًا إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وصل إلى 3204 مشروعات بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية في الريف المصري.

 

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا

 وأشار المحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة، فى قطاعات تنموية وخدمية مهمة، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، تحقيقًا لأهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

 وأوضح المحافظ أن المرحلة الثانية من المبادرة تنفذ حاليًا في مركزي سمالوط وبني مزار، بهدف تحسين مستوى المعيشة وخلق واقع تنموي جديد شامل ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حياة كريمة المنيا حياة كريمة مشروعات حياة كريمة في المنيا حياة كريمة في المعصرة المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا يشهد حفل توزيع جوائز المسابقة القرآنية لإذاعة شمال الصعيد

محافظ المنيا: ضبط 109 مخالفات تموينية فى 4 مراكز

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

شخص ينهي حياته في ظروف غامضة بالمنيا

قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. قرى المنيا.. تضع عروس الصعيد على خريطة التصدير العالمى.. ثوم وبصل سلاقوس الأفضل عربيًا.. ودلجا تتخصص فى زراعة الشطة

مات ليلة العيد، وفاة شاب قبطي في حادث مروري بالمنيا

إصابة 5 أشخاص بالاختناق في حادثي تسرب غاز بالمنيا

محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات في المدن والمراكز

ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

القصة الكاملة لأزمة عمر متولي وأسرة شكري سرحان

10 رسائل وتحذيرات حاسمة من السيسي لرئيسي المجلس والبرلمان الأوروبي

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

4 زلازل جديدة في إثيوبيا تثير الفزع، وخبير جيولوجي يؤكد إجلاء 80 ألف شخص من الأخدود

رسميا، الفيفا يعلن إيقاف قيد نادي الإسماعيلي

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

الاستثمار الآمن، أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة فى 12 سلعة غذائية بعد تراجع التضخم السنوى فى ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

أستاذ عقيدة: الأمن الفكري أساس للاستقرار المجتمعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية