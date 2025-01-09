الأشعة تؤكد إصابة أشرف داري بشد في العضلة الخلفية

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب بدأ على الفور في تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

كان داري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتطير بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، الى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق ‏حوالي 8 ساعات.‏

كان سمير عدلي المدير الإداري وبرفقته كرم عطا إداري الفريق، قد سبقا البعثة إلى كوت ديفوار، لترتيب الجوانب الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب ولتوفير الأجواء اللازمة للجميع.‏

يصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طباخا خاصا في رحلة كوت ديفوار التي تنطلق ظهر اليوم، استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان بعد غد السبت في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على ملف الإصابات، حيث تضم قائمة المصابين كلا من رضا سليم وأشرف داري ويحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر وحمزة علاء.

برنامج الأهلي استعدادًا للقاء

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق استعدادًا لمواجهة استاد ابيدجان في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهد البرنامج التأكيد على اللاعبين بالتجمع في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، على أن تقلع طائرة الفريق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويخوض الفريق مرانه الوحيد في أبيدجان غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الاهلي واستاد أبيدجان.

موعد المباراة

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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