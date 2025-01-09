الخميس 09 يناير 2025
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عمرها 17 عامًا، الأمم المتحدة تختار متطوعة بمكافحة الإدمان للمشاركة بمنتدى الشباب الدولي

متطوعة بمكافحة الإدمان،
متطوعة بمكافحة الإدمان، فيتو

اختار مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، كريمة هاني المتطوعة بصندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي، للمشاركة في منتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات  الذي سيعقد بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا خلال شهر مارس 2025.

 

السيرة الذاتية للمتطوعة 

 

"كريمة هاني" 17  عامًا متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ أكثر من عام وحصلت على برامج تدريبية من الصندوق وتم تأهيلها للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية للحماية من الإدمان وتنفيذ برامج الوقاية  في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"  للتوعية بأضرار المخدرات تحت إشراف المتخصصين في الصندوق أيضا المشاركة في تنفيذ أكبر برنامج وقائي لرفع وعى طلاب المدارس بأضرار الإدمان.

 

عدد المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الادمان 


لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 34 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطى المخدرات حيث يمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 64% من المتطوعين.

 

أهداف صندوق مكافحة وعلاج الادمان 

 

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات،وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.

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