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محافظ المنيا يشهد حفل توزيع جوائز المسابقة القرآنية لإذاعة شمال الصعيد

المسابقة القرآنية
المسابقة القرآنية لإذاعة شمال الصعيد في المنيا

 كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي بعنوان “أسماء المصطفى وصفاته فى القرآن الكريم” لعام 1445 هجريًا. 

محافظ المنيا يشهد حفل توزيع جوائز المسابقة القرآنية لإذاعة شمال الصعيد

 تضمنت المسابقة تكريم 20 متسابقًا يمثلون مراكز المحافظة التسع، حيث حصل الفائزون على شهادات تقدير ومبالغ مالية، جاء ذلك خلال احتفالية حضرها علي عبد الحكيم، مدير عام إذاعة شمال الصعيد في المنيا.

المسابقة القرآنية لإذاعة شمال الصعيد

 وأكد محافظ المنيا أن دعم مثل هذه المسابقات الدينية،يسهم فى بناء جيل جديد متمسك بالهوية المصرية التى تدعو إلى التسامح والمحبة واحترام الآخر من خلال غرس الأخلاق والمبادئ السمحة وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، مؤكدًا أن الدولة تعيش نهضة شاملة في جميع المجالات،فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دور الإعلام فى بناء الوعى الدينى والوطنى

 وهنأ محافظ المنيا الفائزين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إذاعة شمال الصعيد لتنظيم هذه المسابقة، ومؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه في تربية النشء والشباب على التسامح والوسطية، وتشجيعهم على التميز والتفوق ليكونوا قدوة تحتذى.
 

 من جانبه، أعرب مدير عام إذاعة شمال الصعيد عن تقديره لدعم المحافظة المستمر للمسابقة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجانبين لتعزيز الأنشطة الدينية والثقافية التي تساعد في تشكيل عقل ووجدان الإنسان المصري.

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