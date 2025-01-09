عضو تعليم البرلمان تعلن موقفها من نظام البكالوريا الجديد

قالت الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام البكالوريا الجديد الذى أعلنت عنه الحكومة بشأن الثانوية العامة، لم يعرض على لجنة التعليم حتى الآن، وهناك العديد من التساؤلات بشأنه تحتاج إلى إجابات واضحة، مثل هل سيتم تطبيقه على طلاب العام المقبل فى المرحلة الثانوية، أم لا، وهل سيبدأ النظام من الصف الأول أم الثانى والثالث، وهو الأمر الذى يتطلب مناقشته بالتفصيل مع وزير التربية والتعليم.

تعليم الطلاب مهارات تعليمية تساعد على الفهم والتحليل

وأضافت جيهان فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الفكرة العامة للاقتراح جيدة، وأرى أن وزيرالتعليم، منذ توليه المسئولية، يأتى بأفكار من خارج الصندوق، تستهدف الحد من نظام الحفظ والتلقين، والتوسع فى تعليم الطلاب مهارات تعليمية تساعد على الفهم والتحليل.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب:" موقف اللجنة لن يتحدد إلا بعد مناقشتها للاقتراح والاستماع إلى الوزير، ولكنى بشكل شخصى أدعم ذلك الاقتراح، نظرا لأنه يتيح للطالب نفس المميزات التى كان يتمتع بها الطالب فى النظام الأمريكى، من حيث تعدد محاولات خوض الامتحان، وبالتالى فلم تعد الثانوية العامة كما يطلقون عليها "البعبع" بسبب الخوف من عدم تحصيل الدرجات المطلوبة والخوف من رهبة الامتحانات باعتباره امتحانا واحدا يحدد مصير ومستقبل الطالب".

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا المصرية لجميع المراحل التعليمية.

نظام البكالوريا المصرية

وقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، والمقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

عرض نظام شهادة شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

يهدف النظام إلى: تنمية المهارات الفكرية والنقدية. التعلم متعدد التخصصات. التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين. الاعتراف الدولي بفرص متعددة للطلاب.



هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى. مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): مواد أساسية: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى. مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب: الطب وعلوم الحياة. الهندسة وعلوم الحساب. الأعمال. الآداب والفنون.



تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

فرص امتحان متعددة سنويًا برسوم 500 جنيه للمحاولة الثانية وما بعدها.

درجات المواد تُحتسب من 100 درجة لكل مادة، والمجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع.

يمكن للطالب إعادة الامتحان لتحسين الدرجات، وترسل جميع المحاولات لمكتب التنسيق

مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

التوافق على صيغة نهائية تُطرح للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق

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