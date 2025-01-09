وست هام يعلن عن المدير الفني الجديد للفريق

أعلن نادي وست هام الإنجليزي، اليوم الخميس، تعيين جراهام بوتر كمدير فني للفريق، بعد إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي.

مدرب وست هام الجديد

مدرب برايتون وتشيلسي السابق، وقع عقدا لمدة عامين ونصف، ليعود للتدريب بعد غياب استمر 20 شهرا منذ إقالته من تشيلسي.

وقال بوتر: "أنا سعيد بوجودي هنا. كان من المهم بالنسبة لي أن أنتظر حتى يأتي عرض أشعر أنه مناسب لي، وبالمثل أن أكون الشخص المناسب للنادي الذي انضم إليه. وهذا هو الشعور الذي أحمله تجاه وست هام".

ويخوض بوتر مباراته الأولى مع الفريق عندما يحل وست هام ضيفا على أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد الجمعة.

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