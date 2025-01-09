الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025 ببداية التعاملات

الريال السعودى -
الريال السعودى - فيتو

الريال السعودى، شهد سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، بتعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025.

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة. 

الريال السعودي 
الريال السعودي 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.46  جنيهًا للشراء.

13.49 جنيهًا للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.43  جنيهًا للشراء.

13.49 جنيهًا للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.43  جنيهًا للشراء.

13.49 جنيهًا للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.44  جنيهًا للشراء.

13.49  جنيهًا للبيع.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

ماذا تعرف عن الريال السعودي؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

يعود تاريخ الريال في بداياته إلى عهد الملك عبد العزيز وذلك بعد تحويل البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث صدر مرسوم ملكي برقم (2716) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 22 سبتمبر 1932م، وتقرر استخدام لقب «ملك المملكة العربية السعودية» بدلًا من لقب «ملك الحجاز ونجد وملحقاتها» إلا أن هذا اللقب لم يظهر على النقود إلا في سنة 1354 هـ الموافقة لسنة 1935م، عندما جرى طرح أول نقد سعودي حمل الاسم الجديد للدولة بعد توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي الجديد وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحويل النقدى الجنيه المصري في البنوك المصرية الجنيه المصرى البنك المركزي السعودي البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الريال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

1607 جنيهات لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر
ads

الأكثر قراءة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، تعرف على مسيرتها الحافلة

بدأت بالسب والبصق بين النواب، بث مباشر لجلسة اختيار الرئيس اللبناني

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

3 قرارات جمهورية جديدة اليوم (مستند)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025 ببداية التعاملات

سعر اليورو في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية