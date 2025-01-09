الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

محمد أبو بكر يصل المحكمة لحضور استئنافه على حكم حبسه شهرين مع الإيقاف في سب ميار الببلاوي

ميار الببلاوي والشيخ
ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر

وصل إلى محكمة مستأنف الاقتصادية الشيخ محمد أبو بكر، لحضور جلسة الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض 50 ألف جنيه لميار الببلاوي.

وكان دفاع الفنانة ميار الببلاوي تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات سب وقذف بحقها، حسب البلاغ.

وأضاف دفاع الفنانة ميار الببلاوى في بلاغه: “تسبب محمد أبو بكر لموكلته ولابنها في الضرر النفسي، وكان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي”.


كما تقدم محامي  محمد أبوبكر، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة ميار الببلاوي يتهمها بالتشهير به بهدف الإساءة لشخصه وسمعته وهو ما أحدث به أضرارًا معنوية.

وجاء في أمر إحالة ميار الببلاوي، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص على “فيس بوك”، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدش الاعتبار، كما قامت بإزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

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محكمة مستانف الاقتصادية الشيخ محمد أبو بكر ميار الببلاوي

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