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اقتصاد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025

الليرة السورية -
الليرة السورية - فيتو

الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الامريكى، بحركة التعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2024، وذلك بعد الانهيار الكبير خلال حركة تعاملات الأسابيع الماضية جراء الأحداث في سوريا. 

اقرأ التالي: أسعار الليرة السورية آخر تحديث 

 

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الآن حوالي 11000 ليرة  للشراء، و11300 ليرة للبيع.

 

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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

 

العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثرت بتداعيات الحرب والأحداث

 ومن الملاحظ أيضًا أن العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثر بتداعيات الحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة. 

 

الليرة السورية
الليرة السورية

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري الآن حوالي 256.99 ليرة سورية للبيع. 

 

الليرة السورية
الليرة السورية

 

ما هي تأثيرات انهيار الليرة السورية على الاقتصاد العالمي؟

  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ تتباين ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
  • ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

 

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

 

 

كيف يؤثر انهيار الليرة السورية على التجارة الدولية؟

ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

كما ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. 

 

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