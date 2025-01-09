الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الخميس 9-1-2025؟

سعر القصدير
سعر القصدير

 يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 

أسعار القصدير اليوم الخميس 

 سجل سعر القصدير اليوم نحو 31,823 ألف دولار للطن، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

يعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. 

 

يستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار 

 أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنه بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

 

أهم القطاعات المصدرة 

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%،  الأجهزة الكهربائية 6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%،  الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%.

 

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية

 وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي: أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا - جورجيا - التشيك -  إسبانيا - إيرلندا - سلوفينيا) آسيا ( السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) أفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - أوغندا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القصدير اليوم الخميس اسعار القصدير أسعار القصدير اليوم

مواد متعلقة

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025؟

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

القصة الكاملة لأزمة عمر متولي وأسرة شكري سرحان

10 رسائل وتحذيرات حاسمة من السيسي لرئيسي المجلس والبرلمان الأوروبي

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

4 زلازل جديدة في إثيوبيا تثير الفزع، وخبير جيولوجي يؤكد إجلاء 80 ألف شخص من الأخدود

بدء نظر جلسة محاكمة 37 متهما بقضية فساد وزارة التموين

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

الاستثمار الآمن، أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

نظام البكالوريا المصرية.. تعرف على مواد الصف الأول الثانوي وفقًا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

أستاذ عقيدة: الأمن الفكري أساس للاستقرار المجتمعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية