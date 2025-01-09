الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

جوليا جارنر تتحدث عن تجسيدها لشخصية Silver Surfer

جوليا جارنر، فيتو
جوليا جارنر، فيتو

 Fantastic Four، تحدثت الممثلة جوليا جارنر، للمرة الأولى عن تجسيدها لشخصية Silver Surfer في فيلم "The Fantastic Four: First Steps".

وقالت جوليا في تصريحات صحفية: “أفترض أن هذه النسخة من Silver Surfer ستكون لامعة جدًا، مثل النسخ السابقة، وفي القصص المصورة... هذا كل ما سأقوله”.

الانتهاء من تصوير فيلم  "Fantastic Four"

أعلنت ستديوهات مارفل، رسميًّا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، ملمحا أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

وأكدت استديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

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فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

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