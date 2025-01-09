تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في السوبر الإسباني

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية، مساء اليوم الخميس، لمتابعة مباراة ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

تنطلق مباراة ريال مدريد ومايوركا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناتي إم بي سي مصر 2، SSC News HD.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 hd الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

تردد القناة: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع برشلونة في نهائي يوم الأحد المقبل، حيث حقق الفريق الكتالوني الفوز أمام أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.



ويشارك نادي ريال مدريد في تلك البطولة بصفته بطل النسخة الماضية للدوري الإسباني "الليجا" 2023/24، أما فريق ريال مايوركا يشارك بصفته وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

عودة ألابا بعد غياب طويل

وشهدت اختيارات أنشيلوتي عودة المدافع ديفيد ألابا عقب تعافيه من الإصابة.

قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، جارسيا، روديجر، ميندي، أسينسيو، لورينزو، دييجو أجوادو

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك، إبراهيم دياز، يانديز.

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