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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في السوبر الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كأس السوبر الإسباني، يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، مساء اليوم الخميس،  في إطار منافسات نصف نهائي السوبر الإسباني.


ويشارك نادي ريال مدريد في البطولة بصفته بطل النسخة الماضية للدوري الإسباني "الليجا" 2023/24، أما فريق ريال مايوركا يشارك بصفته وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

 

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في كأس السوبر الإسباني


تنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا 


تذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في كأس السوبر الإسباني عبر قناتي إم بي سي مصر 2، SSC News HD.

 

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع برشلونة في نهائي يوم الأحد المقبل، حيث حقق الفريق الكتالوني الفوز أمام أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.

 

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي الخاصة ببطولة كأس السوبر الإسباني.

 

عودة ألابا بعد غياب طويل 

وشهدت اختيارات أنشيلوتي عودة المدافع ديفيد ألابا عقب تعافيه من الإصابة.

 

 

قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الإسباني 

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، جارسيا، روديجر، ميندي، أسينسيو، لورينزو، دييجو أجوادو

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس

 

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك، إبراهيم دياز، يانديز.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، الذي خاض 18 مواجهة.

 


 

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