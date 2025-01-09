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ثقافة وفنون

أمير طعيمة لـ"فيتو": أتمنى أن تقدم شيرين ديو مع أنغام (فيديو)

أمير طعيمة، فيتو
أمير طعيمة، فيتو

قال الشاعر الغنائي أمير طعيمة: إن موهبة أكرم حسني كشاعر موهبة كبيرة في الوقت الحالي، حتى الأغاني الخفيفة التي كان يقدمها في أعماله كنت عارف أنه عنده الصنعة والحرفة.

أمير طعيمة:" ياريت يكون في ديو بين أنغام وشيرين 

وأضاف أمير طعيمة خلال لقائه مع فيتو:" أتمنى أن تقدم شيرين ديو مع أنغام، وأنا يحب فكرة الديوهات، الديو بيشوفو جمهور نجمان مع بعض دا بيكون شئ كويس وياريت يكون في ديو بينهم قريبًا". 

وحرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على حضور احتفالية الفنانة انغام بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب مع عدد من النجوم 

وقالت الفنانة أنغام: إن سعادتها لا توصف بنجاح ألبومها  الجديد “تيجي نسيب” مؤكدة أنها لمست نجاح الألبوم في الحفلات التي تحيها، مؤكدة أن الجمهور حفظ كلمات الأغاني بسرعة.

وأضافت أنغام خلال احتفالها بألبوم تيجي نسيب: إن نجاح الألبوم يعود إلي فريق العمل المبدعين وأنا صوتهم أنا كنت أغني إبداعهم مشيرة  إلي أنها أظهرت موهبة أكرم حسني في تأليف الأغاني، بجانب أنه ممثل كبير، مضيفة أن التجربة كانت صعبة بس هتوصل للجيل الحالي بسرعة.

وعلى جانب آخر، خطفت النجمة أنغام الأنظار، عقب وصولها للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب المقام حاليا بأحد المولات الكبرى.  

وشهدت احتفالية أنغام بألبومها الجديد تيجي نسيب تدافعًا للجمهور على المطربة التي حرصت على تقبيلهم أثناء تواجدها على الريد كاربت.

 

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الشاعر الغنائي أمير طعيمة أمير طعيمة أمير طعيمة و أنغام ألبوم أنغام الجديد تيجي نسيب

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