حريق في محل ألعاب بلاي ستيشن بمدينة جرجا بسوهاج

نشب حريق فى محل ألعاب بلاي ستيشن بسبب ماس كهربائي بمدينة جرجا بسوهاج وتم السيطرة علي الحريق وإخماده دون إصابات

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق بمحل بلاي ستيشن - كائن بالطابق الأرضي بعقار ملك بولا ا ر ذ- 24 عامًا صاحب المحل وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن ذلك احتراق جهاز بلاي ستيشن – شاشة عرض.

وأفاد مالك المحل بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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