المناوي ويوسف رؤساء تنفيذيين للوسائل الإعلامية بالمتحدة

أعلنت الشركة لمتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الإعلامي سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًّا للشبكات التلفزيونية، وتعيين الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسا تنفيذيا للأخبار والصحافة.

عبد اللطيف المناوي

‎جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي قد شغل مناصب متعددة بين تأسيس قنوات إخبارية وإدارتها، كذا رئاسة تحرير العديد من الصحف المصرية والإقليمية وله العديد من المؤلفات في الشؤون السياسية والاجتماعية وهو عضو مجلس الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية في نيويورك.

سمير يوسف

أما الإعلامي سمير يوسف فقد شارك في إنشاء وإدارة العديد من القنوات التلفزيونية الكبرى في مصر والعالم العربي ولديه خبرة عريضة في الإنتاج التلفزيوني وإدارة المنصات الرقمية.

‎ويأتي قرار المتحدة في إطار خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس الإدارة برئاسة الإعلامي والخبير طارق نور والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير الأداء وتحقيق معادلة جودة القنوات التلفزيونية والإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيم جدواها الاقتصادية.

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