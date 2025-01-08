الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المناوي ويوسف رؤساء تنفيذيين للوسائل الإعلامية بالمتحدة

عبد اللطيف المناوي،
عبد اللطيف المناوي، فيتو

أعلنت الشركة لمتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الإعلامي سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًّا للشبكات التلفزيونية، وتعيين الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسا تنفيذيا للأخبار والصحافة.

 

عبد اللطيف المناوي

‎جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي قد شغل مناصب متعددة بين تأسيس قنوات إخبارية وإدارتها، كذا رئاسة تحرير العديد من الصحف المصرية والإقليمية وله العديد من المؤلفات في الشؤون السياسية والاجتماعية وهو عضو مجلس الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية في نيويورك.

سمير يوسف

 أما الإعلامي سمير يوسف فقد شارك في إنشاء وإدارة العديد من القنوات التلفزيونية الكبرى في مصر والعالم العربي ولديه خبرة عريضة في الإنتاج التلفزيوني وإدارة المنصات الرقمية.

  

‎ويأتي قرار المتحدة في إطار خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس الإدارة برئاسة الإعلامي والخبير طارق نور والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير الأداء وتحقيق معادلة جودة القنوات التلفزيونية والإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيم جدواها الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبد اللطيف المناوي سمير يوسف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طارق نور

مواد متعلقة

"ما وراء الحشاشين"، إهداء فيلم وثائقي لأرواح منتجي الشركة المتحدة
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

بمشاركة صلاح، توتنهام يصعق ليفربول بهدف "القاضية ممكن" في ذهاب كأس كاراباو (فيديو)

صدمة أحمد الشرع وشركاه، «واشنطن بوست» تكشف عن قرار أمريكي ضد حكام سوريا الجدد

الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

هل تضاف درجات أولى ثانوي للمجموع بشهادة البكالوريا الجديدة؟ التعليم تجيب (فيديو)

الحكومة تكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

المناوي ويوسف رؤساء تنفيذيين للوسائل الإعلامية بالمتحدة

التعليم تكشف تفاصيل تعيين 72 ألف معلم جديد (فيديو)

منوعات

المزيد

الداخلية الفرنسية تعتزم منع المسلمات من ارتداء الحجاب بالرحلات المدرسية

كيت ميدلتون تكشف مخططها في المستقبل بعد تعافيها من السرطان

مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025؟

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة الأبطال لكأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم بيع السجائر؟، أمين الفتوى يكشف أمرًا يغفل عنه الكثير (فيديو)

تفسير رؤية زراعة الفل في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية