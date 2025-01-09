الصحة العالمية: سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة بين أنواع السرطان المنتشرة بين النساء

أكدت منظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء على مستوى العالم.

القضاء على سرطان عنق الرحم

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه التزمت جميع البلدان بالقضاء على سرطان عنق الرحم بوصفه إحدى مشكلات الصحة العامة.

سرطان عنق الرحم

وأشارت المنظمة أنها تقدم الدعم من أجل وضع جميع البلدان على المسار الصحيح نحو التخلص من المرض، وتحدد الإستراتيجية العالمية للمنظمة ثلاث غايات يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، وهي:

١- حصول 90% من الفتيات على التطعيم الكامل ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن 15عامًا



٢- خضوع 70٪ من النساء بين سن 35 و45 عامًا للفحص من خلال اختبار عالي الجودة



٣- حصول 90% من النساء المصابات بمرض عنق الرحم على العلاج.

تجنب 74 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه إذا تحققت هذه الغايات، تشير التقديرات إلى أنه يمكن تجنب 74 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم وتجنب 62 مليون حالة وفاة بحلول عام 2120.

ويرتبط مرض سرطان عنق الرحم بنسبة 95% بفيروس الورم الحليمي، وهو السبب الرئيسي للإصابة به.

سرطان عنق الرحم

كانت كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم منها:

١-التدخين.

٢-نقص المناعة.

٣- التوتر.

٤-فيروس الورم البشري الحليمي.

٥- الزواج فى سن مبكر أقل من 17 سنة.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الكشف والمتابعة مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.



وخصصت وزارة الصحة الخط الساخن بشأن أي استفسارات بمبادرة الكشف عن الأورام السرطانية على الرقم ١٥٣٣٥.

الأورام السرطانية

وأطلقت وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة».

وسرطان عنق الرحم هو مرض تنمو فيه خلايا الجسم بشكل خارج عن السيطرة، وعندما يبدأ السرطان في عنق الرحم، فإنه يسمى سرطان عنق الرحم حيث يربط عنق الرحم المهبل قناة الولادة بالجزء العلوي من الرحم.

وأي سيدة معرضة لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ويحدث غالبًا عند السيدات اللاتي تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.



ويعتبر فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم و فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع ينتقل من شخص إلى آخر أثناء العلاقة الحميمية.

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

يمكن أن يساعد تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري في الوقاية من سرطان عنق الرحم وعندما يتم اكتشاف سرطان عنق الرحم في وقت مبكر، فإنه يمكن علاجه بشكل كبير ويرتبط بالبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة ونوعية حياة جيدة.

وينصح الأطباء دائما السيدات تناول التطعيم للمساعدة في الوقاية من سرطان عنق الرحم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وإجراء اختبارات فحص منتظمة.

في وقت مبكر، قد لا يسبب سرطان عنق الرحم علامات وأعراض وقد يسبب سرطان عنق الرحم المتقدم نزيفًا أو إفرازات من المهبل وهو أمر غير طبيعي بالنسبة للسيدة.

تشخيص سرطان عنق الرحم وعلاجه

يتم علاج سرطان عنق الرحم بعدة طرق ويعتمد ذلك على نوع سرطان عنق الرحم ومدى انتشاره، ويشمل العلاج الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

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