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حوادث

حيثيات حكم الإدارية العليا في إعادة مُعلم رياضيات مفصول من عمله

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته العمل بعد قرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهري، وهو سجنه على ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًّا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهري ولا يجوز فصله.

 

مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١، ببراءته مما أسند إليه

وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد  عام ٢٠٢١،  ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها. 

وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلي عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التي صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لشحنة علي ذمة قضية جنائية.

الطعن رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا

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