الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

حاتم فهمي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

الفنان حاتم مصطفي
الفنان حاتم مصطفي

احتفل الفنان حاتم فهمي بزفافه علي فتاة من خارج الوسط الفني، فى حفل اقتصر علي حضور الأهل والأصدقاء.

يذكر أن حاتم فهمي قد طرح أغنية "تفوت سنين"  على "يوتيوب" منذ عدة سنوات، وقد لاقت الأغنية رواجا بين مستمعيها من جميع الأجيال وتم مشاركتها بكثرة على جميع منصات التواصل الاجتماعى الأغنية من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع جبريال دومينيك، وتمت أعمال الميكس والماستر فى ستيرلنج ساوند ستوديو.


أغنية "تفوت سنين" من أغانى ألبوم حاتم فهمى، الجديد والذى تعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، ومنهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى، ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب، وكريم عبدالوهاب، أحمد حسين ومينا، محمد عبد السلام، وليد شراقى، محمد رامى.

 

 

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الموسيقي الوسط الفني حاتم فهمي ربيع السيوفي دومينيك

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