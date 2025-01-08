في الذكرى الـ 65 لوضع حجر الأساس،عباس شراقي يعدد مزايا السد العالي

احتفل الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بالذكرى الـ 65 لوضع حجر الأساس للسد العالي .

وقال الدكتور عباس شراقي في تدوينه له على صفحته الرسمية بالفيسبوك، إنه فى التاسع من يناير 1960 تم وضع حجر الأساس للسد العالى، وتغيير مجرى النيل 15 مايو 1964، وانطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر 1967، وتخزين المياه بالكامل 1968، واكتمال البناء 1970 والافتتاح الرسمى 15 يناير 1971 ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم هو العيد القومى لمحافظة أسوان.

وأشار إلى عملية إنشائه تكلفت نحو 500 مليون جنيه ، مؤكدا أن نعمة الأمان من الفيضان التى حققها لاتقدر بمال ما دفع الملايين من المصريين ليسكنوا مئات الجزر النهرية التى صارت فى مأمن من الفيضانات وتقدر قيمتها الآن بمئات المليارات، وكذلك الكورنيش النهرى فى العديد من المحافظات وقيمته التسويقية العالية.

واستعرض الدكتور عباس الشراقي مميزات السد العالي، وقال:

السد العالى حمى مصر من ٧ سنوات جفاف من ١٩٨١ ٠ ١٩٨٧ هى الأشد فى العصر الحديث.

السد العالى حمى مصر من أكبر فيضان أيضا فى العصر الحديث عام ١٩٨٨، وكأن الله جاء بالسبع سنوات العجاف قبله لنسحب كل المخزون حتى وصلنا الى منسوب ١٥٠ متر فوق سطح البحر اى قبل أن يتوقف السد عند ١٤٧ متر.، فاستطاع ان يستوعب جميع مياه الفيضان دون أى مشاكل، كما حمى مصر من فيضانات ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠٠. الحماية من الفيضانات لاتقدر بمال.

السد العالى أنار جميع محافظات مصر لأول مرة بكهرباء ٢١٠٠ ميجاوات كانت ضاعفت كهرباء مصر فى ذلك الوقت.

السد العالى زاد من الرقعة الزراعية أكثر من مليون فدان فى العام التالى مباشرة بعائد انتاج زراعى أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه.

السد العالى جعلنا نزرع طوال العام بعد ان كانت معظم الزراعة موسمية صيفية، وتوسعنا فى الزراعة حتى وصلنا حاليا إلى 10 مليون فدان، بعضها يعتمد على مياه جوفية.

السد العالى كان أساس الصناعة فى مصر بتوفير الكهرباء لمصانع حلوان للحديد والصلب ونجع حمادى للألمونيوم ومصانع الغزل والنسيج وغيرها

السد العالى حمى الآثار المصرية مثل معبد الاقصر والكرنك من الفيضانات المدمرة التى كانت السبب الرئيسى فى تدمير الأسقف والأعمدة، وغمر العديد بالطمى مثل دندرة وأبيدوس وطريق الكباش وجزء من معبد الأقصر.

السد العالى جعلنا نستغل كورنيش النيل وأكثر من ٣٠٠ جزيرة نيلية وأصبحت أغلى الأراضى بعد أن كانت اخطرها وأرخصها.

السد العالى أنشأ نشاط السياحة النيلية بأكثر من ٣٠٠ فندق عائم وآلاف الأندية والعمارات والأبراج على ضفاف النيل.

السد العالى حمى مصر من التخزينات الخمسة فى سد النهضة، ولولا السد العالى لتوقفت الزراعة فى 20-60% من الأراضى الزراعية.

السد العالى يحمى مصر أيضا فى حال إنهيار سد النهضة لاقدر الله.

السد العالى غطى تكاليفه فى أقل من عام ونصف.

السد العالى كون أكبر البحيرات الصناعية فى العالم ٥٠٠٠ كم٢ يمكن استغلالها لتكوين ثروة سمكية تكفى مصر.

السد العالى كون حوالى ٩٠٠٠ كم شواطئ على بحيرة ناصر وخيرانها يمكن ان تستغل لانشاء مجتمعات عمرانية جديدة تطل على البحيرة.

السد العالى تم اختياره كأحد أعظم ١٠ مشروعات فى العالم خلال القرن الماضى أفادت البشرية وتتميز باستخدام أعلى التكنولوجيا

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