جائزة ساويرس، غادة العبسي تفوز بفرع الرواية لكبار الأدباء وسيد عمر وهبة أحمد للشباب

كشفت جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين عن الفائزين بفرع الجائزة في الرواية لكبار وشباب الأدباء لدورة هذا العام.

فرع الرواية كبار الأدباء

وفازت بجائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الأدباء في الرواية الكاتبة غادة العبسي عن روايتها "كوتسيكا".

فيما جاء الفائزين بفرع الرواية لشباب الأدباء كالتالي:

المركز الأول.. سيد عمر عن رواية "الصبي".

المركز الثاني.. هبة أحمد حسن عن رواية "فريدة وسيدي المظلوم".

جائزة ساويرس الثقافية

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.



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