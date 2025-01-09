أحلام المعلمين والطلاب فى 2025.. تطوير المناهج وتحديثها المستمر بما يواكب سوق العمل والقضاء على “بعبع” الثانوية العامة وتوفير بيئة جيدة للمدرسين ومد الاهتمام إلى الريف

استقبلنا عام 2025. وما بين عام راحل، وآخر قادم..يتجدد الأمل فى يوم مختلف وواقع أفضل حالًا، ولو قليلًا.

لا شك أن عام 2024 –باعتراف الحكومة نفسها- كان عامًا صعبًا مرتبكًا على مستويات متعددة، أسهمت فيها متغيرات عالمية معقدة لا ينكرها منصف، ولا يجحدها عاقل.

بشكل رئيسي..كان الغلاء هو القضية الأبرز التى تشابكت فيها هموم المصريين وتقاطعت. ارتفعت أسعار السلع الإستراتيجية والخدمات الأساسية بوتيرة متسارعة فاقت إمكانيات الكثيرين؛ مما أرهق قطاعات غير محدودة من المصريين، ودفعهم إلى الشكوى. لم يعد غريبًا أن ترى أستاذًا جامعيًا خلال الشهور الماضية يشكو ضيق ذات اليد، أو ينزعج بسبب فاتورة الكهرباء المباغتة. وبات معتادًا أن تجد رجال أعمال يعربون عن استيائهم من إجراءات روتينية طاردة. مثل هذه المشاهد لا يجب أن تغيب عن أذهان الحكومة وهى تصنع قراراتها فى 2025.

فى المقابل..أقدمت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إصلاحات جادة، انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 3.2%. لا يخفى على الحكومة نفسها أن المصريين يستقبلون العام الجديد بمزيج من الخوف والترقب، حالمين بأن تهدأ فورة الغلاء، وأن تمضى الأمور دون صدمات جديدة، وبالتالى يجب أن تكون الحكومة عونًا لهم فى ذلك. ينبغى على الحكومة أن تشعر الشعب أنها داعمة له، وليست خصمًا عنيدًا له.

“فيتو” فتحت حوارًا مجتمعيًا مع أطياف المجتمع المصري: عمالًا وفلاحين وأكاديميين ومعلمين وأطباء ورجال أعمال وبرلمانيين وحزبيين وسياسيين وغيرهم عن أحلامهم الواقعية وطموحاتهم المنطقية خلال العام الجديد. جميع من تحدثت “فيتو” معهم أعربوا عن رغبتهم فى أن تنظر إليهم الحكومة بعين الرحمة والرأفة، وألا تثقل عليهم بأعباء جسيمة، وأن يكون العام 2025 أقل شراسة من 2024.. تفاصيل كثيرة فى سياق هذا الملف الذى نضعه على مكتب الدكتور مصطفى مدبولي؛ لعل وعسى أن يجد لديه بعضًا من صدى، وقليلًا من تجاوب؛ لأنها ليست أكثر من أحلام مشروعة.. ومشروعة جدًا.

تمنى المهتمون بالعملية التعليمية عديدا من الأمنيات فى العام الجديد منها ما يتعلق بالمناهج وتطويرها وتوفير بيئة جيدة للمعلمين من خلال تحسين أوضاعهم المادية بالإضافة إلى توفير تعليم عالى الجودة بالمناطق الريفية، وهو ما رصدناه مع جميع المهتمين بالتعليم.

الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى قال إنه من ضمن الأمنيات للعام الجديد ضرورة استكمال سلسلة تطوير المناهج ليمتد إلى الصف الثانى الإعدادي، وإجراء دراسات وبحوث علمية على المناهج التى تم تطويرها خلال السنوات السابقة لتحديد بعض ما قد يوجد بها من إشكاليات مثل عدم تناسبها مع البيئة المصرية أو صعوبتها، مع الاحتفاظ بعدد المقررات فى الثانوية العامة بعد إعادة الهيكلة لا بد من إعادة النظر فى طبيعة المقررات.

وأشار إلى أنه لا بد من توجيه اهتمام أكبر لربط المناهج يسوق العمل الحديثة والذى أصبح يتطلب اهتماما أكبر بالبرمجة والذكاء الاصطناعى

أما عن ملف المعلمين، فأكد “شوقى” ضرورة توجيه اهتمام أكبر لزيادة دخلهم، وتدبير موارد مادية لا تحمل الحكومة أعباء جديدة لزيادة دخل المعلمين مثل وضع إعلانات تجارية على الأسوار المدرسية، وإعادة تأهيل المعلمين فى الخدمة وتدريبهم على المناهج الجديدة، بالإضافة إلى إيجاد حلول حقيقية ومستدامة لحل مشكلة عجز المعلمين وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة، وتوفير مزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين واسرهم، وسن التشريعات التى تحمى المعلمين من التعدى عليهم

أما فيما يتعلق بالمناطق الريفية والمحرومة، لا بد من الاهتمام بتوجيه تعليم عالى الجودة لتلك المناطق من خلال بناء مزيد من المدارس والفصول لمنع التسرب من التعليم، وتوفير عدد كاف من المعلمين والقضاء على العجز فيهم فى تلك المناطق، وصرف مميزات إضافية للمعلمين العاملين بتلك المناطق، وصرف دعم مادى.

وأكد أنه لا بد من الاهتمام بجميع عناصر المنظومة التعليمية ودعم وتشجيع المعلمين ماديا ومعنويا، والانفتاح على الخبرات العالمية والمعايير الدولية لدعم القدرة التنافسية للتعليم المصرى والحصول على مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية وتحقيق أعلى معدلات الجودة، والاهتمام بتقديم تعليم بمواصفات عالمية.

وعن أمنيات أولياء الأمور قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، يتمنون فى عام 2025 أن يكون تعليم أبنائهم على أعلى مستوى من الجودة والمهارات المختلفة.

وأضافت عبير، فى تصريحات لـ”فيتو”، أن أولياء الأمور يريدون أن يحصل أبناؤهم على تعليم بمناهج حديثة متطورة تتماشى مع سوق العمل المحلى والدولى، وبنفس المستوى لجميع المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وبطريقة سلسله ومبسطه دون أى تعقيد أو مجهود فى الحصول على دروس خصوصية، فى محاولة منهم لفهمه.

ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر النظر إلى أن أولياء الأمور يتمنون أيضًا أن يحصل جميع الطلاب على نفس القدر من الاهتمام والمتابعة الدورية بالقاهرة الكبرى، فى المحافظات والقرى والنجوع، مستطرده: “هناك اهتمام بالمدارس فى القرى ولكن نطمع فى مزيد من التطوير والاهتمام”.

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