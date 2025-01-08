ليلى علوي: جائزة ساويرس فرصة لدعم الكتاب ومشاركة أحلامهم مع العالم (فيديو)

أكدت الفنانة ليلى علوي أن جائزة ساويرس الثقافية أصبحت منارة للإبداع الأدبي والثقافي في مصر، مضيفة أن الجائزة باتت جسرا يوصل بين الأجيال المختلفة، قائلة: “بقالي سنين بحضر حفل الجائزة وبكون فخورة بوجود أجيال جديدة من الشباب ودا يؤكد دور جائزة ساويرس المحوري”.

حفل جائزة ساويرس الثقافية

جاء ذلك خلال حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين والمقام بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين.

ليلى علوي

وتابعت ليلى علوي خلال كلمتها بالحفل: "جائزة ساويرس بتقدم الدعم والتوجيه من لجنة تحكيم من كبار الأدباء والكتاب حيث يقومون بتشجيع المواهب أن يطوروا من أنفسهم، كما تعد فرصة حقيقية لدعم الكتاب ومشاركة أحلامهم مع العالم".

ووجهت الشكر لمؤسسة ساويرس على دعمهم مستقبل الثقافة والفن في مصر، كما وجهت رسالة دعم للمتسابقين في الدورة العشرين من الجائزة قائلة: "أنتم أبطال الحكاية".

جائزة ساويرس الثقافية الدورة العشرين

وشهدت الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية إقبالًا لافتًا، حيث تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 900 عمل في مختلف فروعها، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الجائزة، ومكانتها كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتمنح صوتًا للمبدعين من جميع الأجيال. ويظل هذا الاحتفال السنوي بإعلان الفائزين رسالة تقدير لكل المبدعين، ودعوة متجددة للأجيال الجديدة للإيمان بقوة الكلمة والفن كأدوات فاعلة لتحقيق التغيير وصناعة المستقبل.

جائزة ساويرس الثقافية

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.