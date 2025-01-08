تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن إدخال نظام المقاصة كآلية جديدة لتسوية 50% من المتأخرات المستحقة للمصدرين.

وأوضح الوزيران أن هذه الخطوة تأتي ضمن آلية شاملة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث يتم تسوية نصف المبالغ المستحقة للمصدرين مقابل مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأشار البيان إلى أن هذه الآلية تهدف إلى توفير سيولة نقدية وتحفيز القطاع التصديري، بجانب صرف 50% من مستحقات الشركات نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، مع صرف أول قسط خلال الشهر الجاري.

وأضاف الوزيران أن الحكومة نجحت منذ عام 2019 وحتى الآن في سداد 70 مليار جنيه من مستحقات أكثر من 2800 شركة مصدرة، وتعمل على وضع برنامج جديد لدعم المصدرين يبدأ من العام المالي 2025/2026 لتعزيز إيرادات الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

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