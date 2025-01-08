الأربعاء 08 يناير 2025
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"متبقيات المبيدات" يعقم أقسام المعمل المختلفة لتوفير بيئة آمنة وصحية

المعمل المركزي لتحليل
المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، فيتو

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، انتهاء مجموعة الصحة والسلامة المهنية بالمعمل من تعقيم أقسام المعمل المختلفة وفقًا لمتطلبات مواصفات الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، والحاصل فيهما المعمل على الأيزو منذ عامين.

وأشارت مدير المعمل إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لدور المعمل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين بالمعمل وتوفير بيئة آمنة وصحية للعاملين بالمعمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

 مواصفات الصحة والسلامة المهنية

 

وأضافت عبداللاه أن هاتين المواصفتين لهما أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل والمعامل عمومًا حيث تهدف إلي توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعًا لحدوثها وأيضًا تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد.

وقالت إن إدارة المعمل تسعى دائما لتطبيق متطلبات المواصفتين واتخاذ خطوات استباقية لإيجاد بيئة آمنة للعاملين بالمعمل، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تأتي مع تغير فصول السنة وبدء فصل الشتاء مما يستدعي اتخاذ خطوات احترازية تنفيذا لمتطلبات المواصفتين.

وفي سياق متصل، أكدت مدير المعمل، استمرار المعمل في أداء دوره بكافة أقسامه الفنية، أمس مع عطلة أعياد الميلاد للإخوة الأقباط، حيث تم تحليل ما يزيد على 1400 عينة بأقسامه المختلفة خلال هذا اليوم فقط وإصدار النتائج، تمهيدا لتسليم الشهادات الخاصة بها للعملاء.

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