الأربعاء 08 يناير 2025
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بحوث الصحراء يبحث مع جامعة ستراثكلايد التعاون في "الهيدروجين الأخضر" وتحلية المياه

رئيس مركز بحوث الصحراء،
رئيس مركز بحوث الصحراء، وفدًا من جامعة ستراثكلايد، فيتو

 استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وفدًا من جامعة ستراثكلايد في أسكتلندا، المملكة المتحدة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، إضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه المجالات.

وفد من جامعة ستراثكلايد في أسكتلندا

وأوضح شوقي أن المركز سبق له التعاون مع معهد "بريديناميك" في جامعة ستراثكلايد من خلال مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، في إطار مشروعين سابقين؛ أحدهما يتعلق بتحلية المياه، والآخر بمعالجة مياه الصرف. وتهدف هذه الزيارة إلى توسيع وتعزيز أفق التعاون المشترك لدفع عجلة البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الطرفين.

 

كما تضمن برنامج الزيارة جولة في المعمل المركزي للمركز، بالإضافة إلى مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث قام الدكتور عبد الحميد الأعسر، المشرف على المعامل المركزية، بعرض الإمكانيات المتوفرة للتحاليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، وكذلك الأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

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الهيدروجين الاخضر الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الهيدروجين الأخض
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