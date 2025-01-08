الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 37 متهما في قضية فساد وزارة التموين لجلسة الغد

محكمة جنايات شمال
محكمة جنايات شمال القاهرة، فيتو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي جلسة غدا الخميس.

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر

 

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شمال القاهرة فساد وزارة التموين قضية فساد وزارة التموين

مواد متعلقة

بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة التموين

بعد قليل، نظر جلسة محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة التموين

دفاع المتهمين في قضية رشوة الجمارك الثانية يتقدم بـ 5 طلبات للمحكمة
ads

الأكثر قراءة

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

مخرجة تصرخ أمام المحكمة: «عمر زهران مش حرامي» (فيديو)

مرتضى منصور عن الاحتفال المثير لـ إمام عاشور: اللي عمله هيولَّع الدنيا (فيديو)

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسة استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

سيدي ندياي يكشف لـ "فيتو" حقيقة هروبه من الزمالك

مرتضى منصور عن شائعات تدهور صحته: "عندي خشونة في الركبة ومحدش ليه دعوة"

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

المزيد
الجريدة الرسمية