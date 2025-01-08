عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إجتماعا مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورئيس لجنة الادارة والنظام والمراقبة للشهادة الاعدادية بسوهاج ورئيس المطبعة السريه ورؤساء مراكز توزيع لاسئله للشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة لمتابعة الإستعدادت النهائيه لامتحانات النقل والشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ لتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية لضمان سير امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الاعدادية بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام.

وكيل تعليم سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الاعدادية

وخلال الاجتماع وجه وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ كافه القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات مشددا على ضرورة التنسيق مع كافه الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير بيئة امتحانيه مناسبة للطلاب والتأكد على جاهزية جميع اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب.

التواصل الدائم مع غرفه العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لحل اى مشاكل

واوضح فاضل النحاس مدير عام التعليم العام والمشرف العام على امتحانات الشهادةالاعدادية بضرورة التواصل الدائم مع غرفه العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لحل اى مشاكل تؤثر سلبًا على الامتحانات مع المتابعة المستمرة ساعه بساعه مع خطوط سير السيارات المخصصة لنقل اوراق الاسئله إلى اللجان الامتحانية تنفيذ للقرارات الوزارية بحظر دخول الطلاب والمعلمين باجهزه الهاتف المحمول إلى اللجان والتأكد من الالتزام بمواصفات الورقه الامتحانية.

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