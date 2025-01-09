الخميس 09 يناير 2025
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سياسة

عقوبة المتورطين في استغلال المسنين وتجاهل رعايتهم وفقا للقانون

حقوق المسنين،فيتو
حقوق المسنين،فيتو

وضع قانون رعاية المسنين عقوبات رادعة لمنع  استغلال المسنين وتعريضهم للخطر خاصة بفى ظل محاولات بعض فاقدى الضمير باستغلال المسنين فى أعمال المسنين فى أعمال غير قانونية للتربح مثل طلب الدعم والمساعدة المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليه.

عقوبة استغلال المسن وتجاهل رعايته

وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكذلك السجن لكل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.


عقوبة إنشاء مؤسسات للرعاية بدون ترخيص

ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.


عقوبة تزوير بطاقة المسن في قانون المسنين الجديد


وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
 

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