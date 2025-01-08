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أخبار مصر

ارتفاع عائد الصندوق بنسبة 33%

الحكومة تعلن زيادة استثمارات التأمين الاجتماعي بـ44.2 مليار جنيه في 2024

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فيتو
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمُستجدات.

وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع إجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2024، مقارنة بالرقم في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 44.2 مليار جنيه بنسبة 7.8%، وكذا ارتفاع العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.24%.

كما استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمستجدات. 

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قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء 30 يونيو 2024 القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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